Fleire unge slit med søvnen og bruker sovemedisinar

innenriks

Det er nye tal som er samla inn i mars i Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT) som viser at fleire unge slit med søvnen.

– Tala frå SHoT viser at nær éin av tre studentar opplevde søvnproblem i 2021. Dette er eit høgt tal, og vi er bekymra for auken, seier seniorforskar Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

Han seier at det er uklart kor stor innverknad pandemien har hatt i 2021, men at auken i søvnvanskar blant studentar har vore jamn sidan 2010.

Meir sovemedisin

Tal frå Reseptregisteret viser òg at bruken av sovemiddel er meir enn dobla blant ungdom mellom 15 og 19 år, medan det har vore nær ei dobling blant unge vaksne mellom 20 og 24 år.

Det er flest unge kvinner som rapporterer om søvnvanskar, ifølgje analysar av tal frå 2018. 34 prosent av unge kvinner møter kriteria for insomni, medan for menn er andelen 22 prosent.

Aukar risikoen for studieproblem

For lite eller for dårleg søvn påverkar humøret, konsentrasjonsevna og yteevna, og det er dårleg for helsa. Søvnplager for unge er ofte knytt til andre helseplager.

– Data frå Shot-studien viser at studentar med mentale eller fysiske lidingar har betydeleg auka førekomst av insomni og kort søvnlengd, seier Sivertsen.

Tidlegare studiar har òg vist samanheng mellom insomni, forseinka studieprogresjon og risikoen for å stryke til eksamen.

(©NPK)