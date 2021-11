Dette veit vi om knivhendinga på Bislett

innenriks

* Klokka 9.02 tysdag melde Nettavisen at ein mann var skoten av politiet på Bislett i Oslo. Klokka 9.17 stadfesta Oslo-politiet på Twitter at det hadde vorte fyrt av skot etter ein konfrontasjon mellom politiet og minst éin person.

* Politiet varsla at dei søkte i området etter fleire mogleg skadde personar. Det kom seinare fram at ingen forbipasserande hadde vorte skadde, men at dei hadde vorte trua med kniv av mannen som vart skoten.

* Klokka 10.13 stadfesta politiet at ein tenesteperson var skadd i hendinga. På ein pressekonferanse klokka 17 sa politiinspektør Grete Lien Metlid at det går bra med politibetjenten.

* Klokka 10.19 beordra Politidirektoratet væpning av politiet i heile landet.

* Klokka 10.54 melde NRK at mannen hadde døydd av skadane han fekk då han vart skoten av politiet.

* Klokka 12.07 opplyste politiet at det ikkje var nokon informasjon som tilsa at det som hadde skjedd var terrorrelatert.

* Mannen slapp måndag ut på ein kortvarig permisjon frå ein helseinstitusjon der han sona ein dom på tvungen psykisk helsevern. Dommen fekk han i desember i fjor etter at han knivstakk ein mann i Oslo og trua forbipasserande. Det er ikkje klart om han hadde meldeplikt til politiet. Han hadde ei adresse på Bislett der han skulle opphalde seg.

* Det er fleire likskapar mellom hendinga mannen vart dømt for i fjor, og hendinga på tysdag på Bislett. Mannen var berrbeint og i berr overkropp og trua tilfeldig forbipasserande med kniv i begge tilfelle. I dommen om hendinga i 2019 kom det fram at han var psykotisk då hendinga skjedde og også hadde rusa seg.

* Mannen er fødd i 1988 og er utanlandsk statsborgar, opplyser politiet. Han har ei utvisingssak på seg, men det har vore problem med å klargjere kva land han skal utvisast til. Det siste politiet har fått opplyst er at han er frå Kasakhstan.

