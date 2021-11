Det er no fleire jobbar i Noreg enn før koronautbrotet

innenriks

Talet på jobbar i årets tredje kvartal er det høgaste som nokon gong er registrert i Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk.

– Jobbnedgangen vi såg under koronautbrotet, er henta inn, då vi for første gong ser ein vekst i talet på jobbar samanlikna med kvartala før korona, seier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarknad og lønn i SSB.

Samanlikna med tredje kvartal 2020 er veksten på 4,5 prosent, medan han er på 0,7 prosent samanlikna med same kvartal i 2019. Det svarer til 20.000 jobbar.

I tredje kvartal var det over 830.000 nytilsetjingar, som er det høgaste talet nokonsinne. Særleg mange nytilsetjingar var det blant personar under 25 år. Det var i overkant av 701.000 avslutta tilsetjingar, noko som er ein klar nedgang frå 845.000 året før.

Rekorden i nytilsetjingar må sjåast i samanheng med at det vart oppretta få nye jobbar i dei førre kvartala samanlikna med før pandemien.

