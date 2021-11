Bergen tilrår å bruke munnbind

innenriks

– Viss vi skjerpar oss litt no, kan vi saman bidra til at vi slepper strengare tiltak seinare, seier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Dei siste sju dagane har Bergen i snitt hatt 58 koronasmitta dagleg, skriv kommunen i ei pressemelding. Ved utgangen av veke 44 låg smittetalet på 255 tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste fjorten dagane.

Risikonivået i Bergen er no auka til nivå 4 (det nest høgaste nivået), og Helse Bergen har auka beredskapen sin.

Tilrår munnbind

Kommunen går ut med desse forsterka smittevernreglar:

* Munnbind bør bli brukt der det ikkje er mogleg å halde avstand innandørs i det offentlege rommet, som på offentleg transport (inkludert taxi), butikkar og kjøpesenter.

* Viss ein i husstanden er smitta, blir det tilrådd at andre husstandsmedlemmer, så langt det lèt seg gjere, held seg heime nokre dagar for å følgje med på om ein sjølv kan vere smitta. Dette gjeld uavhengig av vaksinasjonsstatus. Du bør teste deg ved minste mistanke om covid-19.

* Det blir jobba med å innføre ein ny rutine for handtering av utbrot i skular. Elevar i klassar eller trinn med utbrot blir tilrådd å ta to sjølvtestar i veka heime. Føresette vil få ansvar for å følgje dette opp med eige barn. Generelt blir tilrådd ein husstand der ein har ein koronasmitta person å redusere talet på nærkontaktar til ein er ute av smittesituasjonen.

Kan bli aktuelt med fleire tiltak

Smittevernoverlegen har tysdag informert byrådet om sine tilrådingar.

– Byrådet har gitt den fulle tilslutninga si til at smittevernoverlegen no tilrår forsterka smittevernreglar. Vi ser med aukande bekymring på situasjonen i andre byar og land der tøffare tiltak må innførast, seier helsebyråd Beate Husa.

Det blir førebels innført inga lokal covid-19-forskrift med påbod. Viss smittesituasjonen endrar seg betydeleg, kan det likevel bli aktuelt å innføre lokal forskrift med fleire tiltak.