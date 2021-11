Støre: – Vi klarer ikkje å rette opp alt etter åtte år på tre veker

innenriks

– Vi flyttar på 18 milliardar kroner totalt, og det er meir enn Solberg gjorde då ho tok over i 2013, seier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Måndag la regjeringa hans fram forslaget sitt til endringar i budsjettforslaget til den borgarlege regjeringa for 2022.

Etter at forslaget vart lagt fram, har det vorte etterlyst fleire sosiale grep. Ap-Sp-regjeringa har mellom anna fått kritikk for å ikkje komme med noka endring i brillestøtteordninga for barn, og at dei fører vidare forslaget frå Solberg-regjeringa om å heve frikortgrensa med 461 kroner slik at eigendelstaket blir på 2.921 kroner.

– Vi klarer ikkje å rette opp alt etter åtte år på tre veker. Det må eg berre erkjenne, seier statsminister Støre.

– Men viss du ser på heilskapsgrepet så blir det skattekutt for to tredelar av dei som har middels eller låge inntekter, seier han.

Han framhevar òg at billigare barnehagar og auka fagforeiningsfrådrag bidreg på den sosiale profilen til budsjettet.

– I tillegg blir kommuneøkonomien styrkt slik at det blir betre tenester for barn og unge. Summen av det meiner eg er sosialt rettferdig, seier Støre.

