Politiet ber deg sjekke passet ditt om du skal reise neste år

innenriks

Tusenvis av nordmenn har eit pass som anten har gått ut, eller som snart går ut. Politiet forventar at mange ønskjer å fornye passet sitt når det no er mogleg å reise meir igjen.

På grunn av pandemien gjekk mange pass ut i fjor utan at dei vart fornya, noko som kan by på problem om for mange vil ha nytt pass eller ID-kort samtidig.

For å unngå lange ventetider før neste års sommarferie, oppmodar politiet dei som treng eit nytt pass eller ID-kort til å bestille time allereie no.

– Viss alle som skal ha nytt pass eller nasjonalt ID-kort ventar til våren, blir det utfordrande å tilby timar til alle som ønskjer det, sjølv med utvida opningstider og fleire tilsette, seier Unni Norum, fungerande seksjonssjef i Politidirektoratet.

Vanlegvis har pass- og ID-kontora mest pågang i månadene mars til juli, men pågangen kan bli større neste år viss mange utset å fornye passet.

(©NPK)