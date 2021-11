Over halvparten av dei melde skattekrimsakene i fjor vart lagt bort

innenriks

– Vi har sjølvsagd forståing for at alvorleg kriminalitet som truar liv og helse òg må prioriterast, men det er og viktig å ressurssette og kjempe mot økonomisk kriminalitet, seier skattekrimsjef Erik Nilsen til Bergens Tidende/E24.

Skatteetaten si eiga oversikt viser at over halvparten av dei 137 sakene dei politimelde i fjor vart lagt bort. Ofte var det kapasitetsomsyn som låg bak bortleggingane.

Nilsen seier at han er bekymra over bortleggingane, og meiner at folks vilje til å betale skatt kan bli trua dersom alvorlege saker ikkje får nokon konsekvens.

(©NPK)