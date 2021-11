NSO: Studentane er gløymde i statsbudsjettet

innenriks

– Eg er verkeleg skuffa! Dette budsjettet manglar heilt satsing på studentar. Studentane hadde forventa at den nye regjeringa ville satse på studentane, men no kjem fasiten, og vi er gløymde, seier leiar Tuva Todnem Lund i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Ho viser til at Ap og Sp i opposisjon har fremja forslag for å betre studiekvardagen og sikre like moglegheiter til høgare utdanning. Todnem seier ho hadde forventa at den nye regjeringa leverte på valløfta dei gav til studentane.

Også ANSA reagerer og viser til at studiestøtta berre blir foreslått prisjustert i statsbudsjettet for 2022 – det same som i 2021.

– Buutgiftene aukar raskare enn den generelle prisveksten i samfunnet. Berre sjå på leigemarknaden og straumprisane! Utan ei reell satsing på styrkt studentøkonomi, blir det eit allereie trongt matbudsjett som må dekkje dei auka straumutgiftene, seier Sebastian Hytten, president i ANSA.

