KS ber regjeringa sørgje for at folk vel kollektivt

innenriks

For KS – som er interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen til kommunesektoren – er det aller viktigaste å sikre at folk ikkje no vel privatbil framfor å reise kollektivt.

I forslaget til budsjett som regjeringa til Jonas Gahr Støre (Ap) la fram måndag, heiter det at koronakompensasjon til kollektivselskap blir stansa ved nyttår. Samtidig ligg det framleis an til betydeleg billettsvikt i første del av 2022, understrekar KS.

– Dersom fylkeskommunane no blir tvinga til å kutte i rutetilbodet, vil det bety ei varig svekking av konkurransekrafta til kollektivtrafikken mot privatbilane i byområda. Det vil i så fall vere jamgodt med å skåre fleire sjølvmål i klimapolitikken her heime. Dette må Stortinget rette opp, seier styreleiar Gunn Marit Helgesen i KS.

