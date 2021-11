Ingen koronakompensasjon til tog- og kollektivselskap utover 2021 i budsjettforslaget

innenriks

– Når smitteverntiltaka er avvikla, er det viktig at staten ikkje hindrar omstilling til ein ny normal, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nivået for talet på passasjerar på tog- og kollektivtrafikk ligg på mellom 75 og 80 prosent av nivået i 2019, og det er uvisst når nivået er tilbake til det same som før pandemien, ifølgje Nygård.

– Vi er kjende med bekymringane til kollektivselskapa rundt dette, men det er krevjande for staten å prioritere å bruke pengar på å halde oppe kollektivtilbodet på eit høgare nivå enn det er grunnlag for.

500 millionar meir i frie midlar

Regjeringa foreslår likevel å løyve 500 millionar kroner meir i frie midlar til fylkeskommunane. Nygård peikar på at dei har ansvaret for lokal kollektivtransport, som omfattar buss, T-bane, trikk, bybane og hurtigbåtar.

Solberg-regjeringa foreslo ein auke på 400 millionar kroner.

– Med i alt 900 millionar kroner meir står fylkeskommunane sterkare rusta til å kunne prioritere kompensasjon for reduserte billettinntekter til neste år, dersom det er behov for det, seier Nygård.

– Ei historisk svekking

MDG i Oslo er svært skuffa.

– Dei legg opp til ei historisk svekking av kollektivtilbodet mange stader i landet, som rammar millionar av reisande. Dette er utruleg skuffande, seier samferdsels- og miljøbyråd Sirin Stav.

Ho meiner dette kan føre til at mange vel bil framfor kollektivtransport, fordi tilbodet blir dårlegare.

– Då får vi lågare billettinntekter, som igjen kan føre til nye kutt. Dei gjer vondt verre når dei kuttar i bensinprisen samtidig som kollektivtrafikken går for lut og kaldt vatn, seier Stav.

– Regjeringa må stille opp

Også Venstre er svært kritiske til at kollektivselskapa ikkje får meir pengar, sjølv om dette var tilfelle òg i budsjettet til Solberg-regjeringa.

Situasjonen er endra, meiner miljøpolitisk talsperson Marit Vea i Oslo Venstre.

– Når vi no ser at det tek lenger tid enn venta å få opp andelen kollektivreisande etter pandemien, er vi avhengige av at regjeringa stiller opp med kompensasjon for å få kollektivselskapa over kneika, seier ho.

Kollektivtrafikkforeininga og andre kollektivaktørar har bede Samferdselsdepartementet om ein omstillingspakke for eit halvt år for å tilpasse seg den nye kvardagen etter koronapandemien.

– Utan ein slik omstillingspakke risikerer vi i verste fall å måtte gjennomføre kutt i tilbodet som gir ein negativ spiral og vil gjere det vanskeleg å nå berekraftsmåla framover. Det vil ikkje minst gi dårlegare reisemoglegheiter for dei som ikkje har tilgang til eigen bil, seier dagleg leiar Olov Grøtting.