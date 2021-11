Høgsterett nektar dømd mann å opphalde seg i sin eigen heim

innenriks

Mannen er tidlegare dømd for å ha utnytta kvinna til prostitusjon, og for ved fleire høve å ha krenkt privatlivet hennar gjennom opplysningar i sosiale medium og for å ha brote besøksforbod.

Mannen er mellom anna dømd for å ha opphalde seg på gata utanfor krisesenteret der kvinna budde saman med deira felles son, og seinare utanfor det nye huset til kvinna i ein by i Nord-Noreg. Han vart derfor dømd til elektronisk kontroll.

No har Høgsterett etter ein anke frå mannen komme fram til at elektronisk kontroll, som blir gjennomført med fotlenke, er nødvendig for å verne kvinna.

Høgsterett meiner at mannen det første året skal forbydast å opphalde seg i eit område som ligg 30 minutts bilkøyring frå yttergrensa i sona til fornærma bustad. Det inneber i praksis at mannen må flytte frå bustaden han har budd i dei siste månadene. Området på 30 minutt blir mellom anna sette for at politiet skal ha tid til å rykkje ut dersom mannen bryt forbodet.

Dette året kan mannen opphalde seg i eit område utanfor 5 til 7 minutts køyretid frå fornærma.

(©NPK)