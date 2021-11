Finansminister Vedum meiner budsjettet tek Noreg i ei ny retning

innenriks

– No er det vanlege folks tur. Vanlege folk, i heile landet, lova finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) då han innleidde finanstalen i Stortinget måndag. Han og regjeringskameratane frå Hurdaldssjøen har likevel berre hatt tre veker på seg til å jobbe med «dei store tala» og setje preget sitt på budsjettforslaget frå Solberg-regjeringa.

Og sjølv om Vedum hevdar vanlege folk tydeleg kjem til å merke at det er nye folk i regjeringskontora, har han ikkje funne plass til å smøre budsjettet med fleire oljemilliardar – eller å ta ned pengebruken ytterlegare i tråd med at krisetilstandane i norsk økonomi minkar. Ramma til Solberg-regjeringa på 322,4 milliardar kroner, tilsvarande 2,6 prosent av Oljefondet, ligg fast.

– Vi må vere varsame med å bruke meir oljepengar, for det kan føre til at renteoppgangen blir brattare. I så fall kan kronekursen bli sterkare – og det kan gjere forholda vanskelegare for bedriftene våre, og dermed for arbeidsplassar over heile landet. Renteaukar slår òg direkte inn i lommeboka til folk flest, poengterte Vedum.

Tilleggsproposisjonen er forslaget frå den nye regjeringa til endringar og omdisponeringar i statsbudsjettforslaget frå Solberg-regjeringa. Støre og Vedum har snautt tre veker på seg til å forhandle seg fram til eit parlamentarisk fleirtal for budsjettet.

Strøm og skatt

Elavgifta blir nesten foreslått halvert i januar, februar og mars. Resten av året kuttar regjeringa avgifta med cirka 9 prosent. Kuttet vil utgjere om lag 10 øre per kilowattime frå januar til mars. Tiltaket blir anslått å koste 2,9 milliardar kroner i form av reduserte inntekter neste år – og inneber det største enkeltkuttet i inntektene til staten neste år.

Vedum foreslår òg fleire skattegrep som skal gjere økonomien til såkalla vanlege folk romslegare.

– Regjeringa har hatt tre veker på seg til å utarbeide eit nytt utkast til statsbudsjett. Eg meiner vi har brukt tida godt. Med skattegrepa vi tek i dette budsjettet, vil folk merke at landet er på ein ny kurs. To av tre får mindre i skatt. 20 prosent får uendra skatt. Og dei 13 prosent med sterkast rygg får ein skatteauke, seier Vedum frå talarstolen på Stortinget.

Han peikar òg på at alle får kutt i avgifter samanlikna med forslaget frå Høgre, KrF og Venstre.

– I forhold til forslaget frå Solberg-regjeringa kuttar vi avgiftene med 2,3 milliardar kroner, seier Vedum.

SV: – Inga ny retning

SV, den føretrekte budsjettpartnaren til regjeringa, legg om nokre dagar fram det alternative budsjettet sitt. Men partiet er allereie no sterkt kritisk mellom anna til korleis regjeringa vil hjelpe dei som slit med dei høge straumprisane. Partiet avviser dessutan kontant Vedums påstand om at endringsforslaget inneber ei ny retning for landet.

– Dette er for grått og for smått for Noreg. Her er det nokre nye tiltak, men ikkje ei ny retning for landet, slik SV vil, seier SVs Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Ho seier det er fleire positive enkeltgrep i budsjettet, men ikkje nok til å få ned forskjellane og byggje ut velferda i Noreg. No er det opp til regjeringa å komme SV i møte og sikre fleirtal for budsjettet, meiner Kaski.

– SV er klare til å forhandle om dei løysingane Noreg treng, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Noreg tek ansvar for klimakrisa. Budsjettet må gå mykje lengre på område som forskjellar, klima og velferd, seier stortingsrepresentanten.

Vedum: – Det går godt

Finansminister Vedum ser optimistisk på dei kommande budsjettforhandlingane.

– Mange av dei tinga som ligg i budsjettet, er ting som SV vil kjenne seg igjen i, til dømes dette med styrkt kommuneøkonomi når det gjeld skule, sjukeheim, låge prisar i barnehagen, sa Vedum til NTB då han møtte pressa utanfor statsrådsbustaden måndag morgon.

Prognosane for verdiskaping, sysselsetjing og arbeidsløyse neste år er dei same som Solberg-regjeringa la til grunn i budsjettforslaget sitt for ein månads tid sidan.

Veksten i Fastlands-BNP blir anslått til solide 3,8 prosent, og arbeidsløysa skal falle til 2,4 prosent neste år, om prognosane slår til.

Frist for finanskomiteen til å komme med innstillinga si er 26. november, medan finansdebatten i Stortinget går av stabelen 2. desember.