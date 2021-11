Fastlege dømt til fem og eit halvt års fengsel for valdtekt

innenriks

Den tidlegare legen vart dømd for alle punkt i tiltalen, som omhandlar seksuell omgang med ein medvitslaus person, misbruk av stilling og framstillingar som seksualiserer barn, melder TV 2.

Valdtekta han vart dømd for, skjedde ifølgje tiltalen på legekontoret til mannen i juli 2018. Legen injiserte ei kvinne med morfin slik at ho var ute av stand til å motsetje seg handlingane, ifølgje tiltalen.

Mannen skal vidare ha utnytta stillinga si som fastlege til å skaffe seg seksuell omgang med henne ved fleire høve. Han er òg tiltalt for å ha opptredd i strid med forsvarlegkravet for helsepersonell og for å ha sendt meldingar til fornærma om seksuelle tankar om henne og dottera.

I retten kom det fram at legen fekk kalla tilbake autorisasjonen i 2019.

