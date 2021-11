Auke i innlagdetal gjer Legeforeininga og Sjukepleiarforbundet bekymra

innenriks

Måndag låg det 198 pasientar med koronasmitte på norske sjukehus. Det er 25 fleire enn fredag, og ei dobling på to veker.

Legeforeininga og Sjukepleiarforbundet er bekymra for at kapasiteten ikkje er forbetra, skriv VG.

– Situasjonen er ganske dramatisk på sjukehusa rundt omkring. Det er det same helsepersonellet som har stått på under heile pandemien. Dei er kjempeslitne og frustrasjonsnivået er høgt, men dei gjer det som må gjerast for pasientane, seier leiar i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

I tillegg til auka koronasmitte er det utbrot av RS-virus og ein influensasesong like rundt hjørnet. Ifølgje Legeforeininga er det ikkje utenkjeleg at dei kjem til å stå i ein krevjande situasjon gjennom heile vinteren.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) seier regjeringa har foreslått å auke driftsløyvingane til sjukehusa med 700 millionar kroner meir enn Solberg-regjeringa i 2022.

(©NPK)