For å leggje til rette for desentralisert utdanning over heile landet, inkludert vidareføring av ein lærestad på Nesna, vil regjeringa setje av i alt 98,8 millionar kroner til såkalla fleksibel og desentralisert utdanning.

Det går fram av tilleggsnummeret til regjeringa til statsbudsjettet som vart lagt fram måndag.

– Regjeringa startar med dette opp arbeidet med å reetablere ein fullverdig utdanningsinstitusjon på Nesna, heiter det i ei pressemelding frå Finansdepartementet.

