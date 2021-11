innenriks

Dette kjem på toppen av vel 200 millionar kroner som Solberg-regjeringas foreslo, og til saman er breibandtilskota 304,6 millionar kroner, opplyser regjeringa.

– Tilgang til høgkapasitets internett er like viktig som tilgang til straum. Vi skal leggje til rette for at alle kan delta i den digitale utviklinga – uavhengig av kvar dei bur, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

