innenriks

Anken vart sendt inn søndag, stadfestar advokat Hanne Skaarberg Holen overfor NRK.

Ifølgje Holen ønskjer selskapet at staten erkjenner ansvar for tap som vart påført selskapet, etter at to tilsette i Ølen Betong vart freista rekrutterte av E-tenesta og Politiets tryggingsteneste.

Selskapet krev opptil 160 millionar kroner i erstatning.

