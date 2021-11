Studie viser kraftig fall i effekten av koronavaksinane

innenriks

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) trur likevel ikkje at den kraftige smitteauken den siste tida kjem av fallande vaksineeffekt.

– Det er nok ikkje dette som forklarer at det er mykje smitte no, seier han til NTB.

Dramatisk endring

Den amerikanske studien er gjennomført blant nær 800.000 amerikanske krigsveteranar. Ifølgje forskarane viser dataa frå byrjinga av mars, akkurat då deltavarianten fekk fotfeste i USA, at dei tre vaksinane som då var tilgjengelege i USA, var omtrent like i si evne til å forhindre smitte.

Men dei neste seks månadene endra biletet seg dramatisk.

I mars var Moderna-vaksinen 89 prosent effektiv, men i september var effektiviteten falle til berre 58 prosent. I same perioden fall effektiviteten til Pfizer/Biontech-vaksinen frå 87 til 45 prosent, medan Johnson & Johnsons enkeltdosevaksine stupte frå 86 til berre 13 prosent.

Funna vart publiserte torsdag i det anerkjende tidsskriftet Science.

Nesten like mange

– Dessverre søkk vernet mot å bli smitta ein del over tid, seier Aavitsland.

I den siste vekerapporten til FHI går det fram at det i aldersgruppa 75+ er nesten like mange fullvaksinerte som uvaksinerte blant dei som har vorte registrerte koronasmitta sidan byrjinga av oktober.

Denne aldersgruppa var den som først vart vaksinert i Noreg.

Men Aavitsland påpeikar samtidig at det er vanskeleg å vite kva den fallande effekten kjem av.

– Det kan vere at fallet i vern kjem av at vernet blir svekt over tid, at vernet mot deltavarianten er dårlegare, eller ein kombinasjon av desse to.

– Men studien stadfestar det forskarane har sett i fleire andre studiar, nemleg at vaksinevernet mot alvorleg koronasjukdom varer lenge og verkar mot deltavarianten, understrekar FHI-overlegen.

