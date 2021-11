Regjeringa skrotar nasjonale reglar om karakterbasert opptak til vidaregåande

innenriks

I juni vedtok regjeringa å innføre nasjonale reglar for fritt skuleval frå våren 2022, der karakterar skulle vere grunnlaget for inntak til vidaregåande skular. Det blir det ikkje noko av. No vil kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) la det vere opp til fylka å bestemme opptaksreglane.

– Det som er dilemmaet med reint karakterbasert opptak er at det skaper nokon som vinn, og nokon som taper kampen om plassane. Eg er oppteken av at alle elevane våre skal kunne gå på ein god skule, og velje den linja på vidaregåande som dei sjølv ønskjer. Då trur eg det aller viktigaste er at fylka sjølv får organisere det på den måten dei meiner er best for fylket sitt, seier Brenna til NRK.

Vedtaket frå den borgarlege regjeringa betydde at fylkeskommunane anten måtte ha karakterbasert opptak i heile fylket, eller innanfor maksimalt seks fastsette inntaksområde.

