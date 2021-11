Ny ekstremismekommisjon skal granske 22. juli

innenriks

– Vi har skrive i Hurdalsplattforma at vi vil nedsette ekstremismekommisjon. No går vi i gang med å lage mandat og velje eit utval for å gjere den jobben. Meininga er å sjå på underliggjande årsaker – korleis og kvifor ekstremisme oppstår, seier Støre til NTB.

Han er fredag på Utøya saman med Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, der Steinmeier skal få omvising på øya.

To års frist

Støre viser til at mandatet til Gjørv-kommisjonen var avgrensa til å sjå på beredskapen 22. juli 2011.

– Gjørv-kommisjonen markerte tydeleg at dei ikkje gjekk inn i motiv, førebygging av radikalisering og ekstremisme, seier han.

Den nye ekstremismekommisjonen skal gå djupare inn i korleis ekstremisme oppstår. Målet er at kommisjonen skal vere ferdig med arbeidet sitt midtvegs inn i denne stortingsperioden.

– Sjølv om det har vore handlingsplanar mot antisemittisme og andre truslar, så har ikkje samfunnsdebatten opplyst godt nok kva som er kjelda til at ein kan få høgreekstremisme, islamisme og annan valdeleg ekstremisme, seier Støre.

Oppveksten til radikaliserte

Bakgrunnen for kommisjonen er eit forslag frå AUF og Akershus Ap i vår, som Arbeidarpartiet vedtok på landsmøtet i april. Det vart då foreslått å sjå på oppveksten til både Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og islamske framandkrigarar. Støre vil ikkje seie om dette blir ein del av mandatet.

– Dette med å sjå på sosiale samanhengar som har leidd til at menneske går ekstreme vegar og gjer seg skuldig i ekstreme handlingar – vi skal vere forsiktige med å knyte det til nokre utvalde enkeltpersonar. Vi må sjå breiare samanhengar. Det er dyktige fagfolk som kan gjere dei avvegingane, seier han.

Han påpeikar likevel at studiar viser at utanforskap er ei kjelde til at menneske kan la seg rekruttere til radikale, ekstremistiske miljø.

– Det har vi sett i Noreg og i andre land. Det blir eit tema, utan at eg vil knyte det til bestemt person.

Kan bli aktuelt med lovforslag

Han vil førebels seie lite om mandatet til kommisjonen, men seier at kunnskap om haldningar er det viktigaste ved arbeidet til kommisjonen.

– Men vi får sjå om det er naturleg å foreslå lover og reglar. Det som har vore AUFs bodskap, har vore å forstå kor haldningar oppstår og overgangen frå haldningar til handlingar, seier han.

Han har tidlegare uttalt at kommisjonen bør innehalde folk som har kunnskap og tillit, og som evnar å sjå saka frå ulike vinklar.

77 menneske vart drepne i angrepa 22. juli 2011, 69 av dei på AUFs sommarleir på Utøya.

