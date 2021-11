Handelsstanden ventar nedgang i julehandelen frå i fjor

innenriks

– Alt ligg til rette for ein god julehandel, med ein vekst på nesten 10 prosent frå 2019, seier administrerande direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening (OHF).

Han ventar ei omsetning på 118,6 milliardar kroner i november og desember. Det er ein nedgang på rundt 6 prosent frå rekordomsetninga i pandemiåret 2020.

Totalt ventar OHT at kvar nordmann vil bruke 7.500 kroner på julegåver, og at kvar totalt vil handle for rundt 11.000 kroner i desember.

– Nedstenging hausten 2020, i kombinasjon med stengde grenser og svært god likviditet hos forbrukarane, var årsaka til den ekstraordinære veksten i fjorårets julehandel. Utan handelslekkasje til utlandet, var mat og drikke med på å setje omsetningsrekordar hos både Vinmonopolet og daglegvareaktørane, seier Næss.

(©NPK)