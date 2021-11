Fryktar Finnmark kan tømmast for folk

innenriks

– Blir det ikkje gjort noko dramatisk, så døyr Sør-Varanger ut, og Finnmark blir fritt for folk med unntak av kanskje nokre få senter, seier Ap-veteran og tidlegare finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til VG.

I dag er han partnar i Menon Economics, som er engasjert av Varanger-kommunane Vardø, Vadsø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord.

Ifølgje prognosane vil folketalet i desse kommunane falle frå omtrent 12.000 til berre 1.300 om 80 år.

Han seier prognosen er usikker, men understrekar at dei byggjer vidare på tal frå Statistisk sentralbyrå. Befolkninga er stabil fram til 2050, men folk blir eldre. Då fødast det færre barn, og folketalet vil falle raskt, om ikkje fleire flyttar inn.

– At det var utfordringar med folketalet i Finnmark visste eg. Men at det var så dramatisk har sjokkert meg. Den einaste måten å løyse dette på er at fleire flyttar til desse områda, seier Ap-veteranen.

For å få det til vil han doble avskrivinga for studielån til 50 000 kroner årleg og gjeninnføre ekstra barnebidrag for Finnmark og Nord-Troms. I tillegg vil han oppmuntre auka tilflytting frå andre delar av Europa.

(©NPK)