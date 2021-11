Forsikringsselskap åtvarar mot svindelforsøk

innenriks

Fredag hadde Europeiske Reiseforsikring, som er ein del av If, fått ei rekkje førespurnader til sentralbordet om moglege svindelforsøk.

Fleire kundar har fått tekstmelding eller e-post om at ein pengesum er trekt ekstra ved eit mistak, og at dei derfor har pengar til gode. Ved å oppgi kontonummer og kredittkortopplysningar skal kunden ifølgje meldinga deretter få summen refundert.

​Avsendaren i e-posten er tilsynelatande «Telenor A.S.» med eit referansenummer. E-posten oppgir likevel signaturen til ein av skadebehandlarane til If og Europeiske Reiseforsikring, og i e-postfeltet står sentralbordnummeret til If.

– Vi oppmodar alle som har fått denne meldinga, om å ikkje ta dette for god fisk, for så å melde frå til politiet. Vi ville aldri bede kundane om slik informasjon, seier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If.

