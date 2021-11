Byrådet i Oslo reagerer på tog-utsetjing: – Uakseptabel åtferd

innenriks

– Bane Nor har pressa Oslo kommune til å hastebehandle togutbygginga i Brynsbakken, for så å kaste korta få månader seinare. Dette er uakseptabel åtferd, ikkje minst overfor dei som bur i bydelen Gamle Oslo, seier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen i ei pressemelding.

Bane Nor skal byggje dobbeltspor mellom Oslo S og Bryn, men torsdag kom beskjeden om at prosjektet blir utsett i fem år.

Kommunen seier dei hastebehandla utbyggingsplanen etter innstendige oppmodingar frå Bane Nor, og at det har hatt stor negativ innverknad på bebuarane i dei ramma byområda.

– Eg forventar at det blir rydda opp og vil be om eit møte med leiinga i Bane Nor. Bane Nor må følgje opp bystyrevedtaket, særleg det å vurdere alternative lokkløysingar. At vi har eit velfungerande togtilbod i Oslo-området. er heilt avgjerande om vi skal no klimamåla, seier Marcussen.

