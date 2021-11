Budsjettlekkasje: Husbanken får 2 milliardar meir til startlån for nye bustadkjøparar

innenriks

− I budsjettet foreslår vi å styrkje Husbanken slik at fleire familiar kjem seg inn på bustadmarknaden, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Regjeringsforslaget betyr at Husbankens låneramme blir auka til 21 milliardar kroner. For kommunane betyr det, ifølgje Kommunal- og moderniseringsdepartementet, at dei kan hjelpe meir enn tusen fleire familiar frå leige til eige med startlån.

I 2020 auka Stortinget Husbankens låneramme med 5 milliardar kroner til 21 milliardar kroner som eit koronatiltak. Det bidrog til at fjoråret vart eit rekordår for startlån. Kommunane lånte 13,2 milliardar kroner frå Husbanken og utbetalte sjølv 11,8 milliardar kroner i startlån til bustad til vanskelegstilte, til saman til over 7.000 låntakarar.

Meir til barnefamiliane

Stadig meir går til barnefamiliar, viser tal frå Husbankens årsrapport. Ifølgje departementet er nettopp barnefamiliane ei prioritert gruppe, og dei fekk 58 prosent av alle startlåna i fjor.

− Behovet for startlån aukar, og kommunane bruker ordninga aktivt. No kan vi hjelpe endå fleire familiar med låg inntekt inn på bustadmarknaden, seier Gram, som understrekar at den sosiale profilen på låna skal sikrast.

Eigenkapital-krav som før

Då Støre-regjeringa tiltredde, tok Norske Boligbyggelag (NBBL) til orde for startlån også til unge med betalingsevne, men utan nok eigenkapital.

Kommunal- og distriktsministeren seier at dette ikkje blir prioritert i denne omgangen.

– Vi må sjå på mange sider av bustadpolitikken, og dette er ikkje ei ukjend problemstilling, men det er noko vi må sjå vidare på, seier han.

I Hurdalsplattforma heiter det mellom anna at «regjeringa vil leggje til rette for at kommunane i samarbeid med aktørar som bustadbyggjelaga kan byggje bustader til folk med avgrensa eigenkapital».

– Høg bustadprisvekst gjer det stadig vanskelegare å etablere seg på bustadmarknaden. Talet på leigetakarar har auka med 90.000 dei siste fem åra, det betyr at delen som eig eigen bustad, har falle med eit heilt prosentpoeng. Utfordringane på bustadmarknaden får negative økonomiske og sosiale konsekvensar, påpeika NBBL.

Familiar med låg inntekt først

I denne omgangen er det altså låginntektsfamiliar som er prioriterte.

– Dette forslaget kjem for å sikre at fleire med låg inntekt kan komme inn på bustadmarknaden. Det ville vere uheldig viss vanskelegstilte familiar fekk avslag, seier Gram.

Statsråden forsikrar at regjeringa har omfattande ambisjonar i bustadpolitikken og at målet er at fleire skal få eige sin eigen bustad.

– Husbanken skal få eit større ansvar enn i dag. Vi skal òg leggje fram ei eiga melding, der vi mellom anna skal sjå på geografiske og sosiale forskjellar, seier han.

