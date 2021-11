Bergensbanen 14 minutt tregare no enn i 1975

innenriks

Ifølgje ei undersøking frå Bane Nor er sju av ti nordmenn innstilte på å ta tog viss dei skal reise miljøvennleg.

Tog er sjølvsagt tregare enn å ta fly, men i ein test som TV 2 har gjennomført, viser det seg i tillegg at det å ta tog mellom Oslo og Bergen òg går tregare i 2021 enn i 1975.

Reisa frå Bergen til Oslo tok sju timar og fire minutt då ein TV 2-reporter tok tida på reisa si. Ifølgje Vy skal gjennomsnittstida vere nokre minutt kortare, 6 timar og 59 minutt.

For 46 år sidan brukte toget 6 timar og 45 minutt på same strekning.

Vy meiner at infrastrukturen på strekninga og auka trafikk av godstog, og dessutan trafikkbiletet rundt Oslo, er medverkande til at toga går saktare no enn i 1975.

Holger Schlaupitz, fagsjef for natur og klima i Naturvernforbundet, slår fast at reisetida med tog mellom dei store byane har stått stille dei fire siste tiåra, og beskriv den norske togsatsinga som «nærmest fraværende».

