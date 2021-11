48 smittetilfelle påvist i Bergen siste døgn

innenriks

36 tilfelle er nærkontaktar, tre er importsmitte og ni har ukjend smitteveg, opplyser Bergen kommune i ei pressemelding.

Smittetalet fredag er ein klar nedgang frå dagen før. Då vart det registrert 83 nye koronasmitta personar i Bergen.

Smittevernoverlege Marit Voltersvik seier at byen framleis har høge smittetal, og at situasjonen blir følgd tett.

– 20 av smittetilfella har relasjon til skular, og seks smittetilfelle er knytt til halloweenfeiring. Vi er svært glade for at fråværsregelen i vidaregåande no er endra. Dette kan vere med på å betre smittebiletet ved at skuleelevar i vidaregåande no kan halde seg heime når dei er sjuke med luftvegssymptom, seier ho.

(©NPK)