4,3 kilometer undervasskabel sporlaust borte

innenriks

Overvakingssystemet vart etablert utanfor Bø i Vesterålen i 2013 i eit samarbeid mellom Havforskingsinstituttet og Equinor. Den 3. april i år vart det oppdaga at kabelnettverket på til saman 66 kilometer var sett ut av spel.

Eit halvt år etter at feilen vart oppdaga, og etter omfattande feilsøking fann undervassfarkostane til Equinor at 4,3 kilometer med kabel mellom to høgteknologiske plattformer, «Node 2» og «Node 3», var forsvunne, skriv Dagens Næringsliv (DN).

Equinors informasjonsdirektør Sissel Rinde omtaler anlegget som «eit unikt testanlegg for utvikling av ny teknologi til miljøkartlegging og -overvaking».

Havforskingsinstituttet seier til DN at dei må få klarlagt om det er grunnlag for å forfølgje nokon som eventuelt har øydelagt kabelen. Saka skal etterforskast av Troms politidistrikt. Sissel Rogne, direktør ved Havforskingsinstituttet, har kontakta Politiets tryggingsteneste (PST) om saka, mellom anna fordi anlegget fangar opp mykje informasjon. Før dataa har vorte sende til Norsk marint datasenter, har dei gått innom Forsvarets forskingsinstitutt for filtrering av sensitiv informasjon.

PST ønskjer ikkje å kommentere saka.

(©NPK)