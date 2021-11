Sjukehus tek i bruk nedlagd kantine og bruker dobbeltrom for å få plass til RS-sjuke barn

innenriks

No er det dobbelt så mange barn innlagde med RS-virus som normalt ved Oslo universitetssjukehus, Ullevål. Det er tolv sengeplassar på infeksjonsposten på barneavdelinga, men torsdag var 31 pasientar innlagde på avdelinga. Det kjem to–tre nye inn kvar dag.

– Det er vanskeleg å seie korleis det utviklar seg, men vi håpar at vi når toppen denne veka, seier seksjonsleiar Kristian Kolstad Kjærnes ved barnemottaket for infeksjon til NTB.

Sidan det no er fleire pasientar enn det er sengeplassar, har sjukehuset sett seg nøydd til å ta i bruk dobbeltrom. Då er det ikkje nok plass til senger til foreldra, så dei må sove på madrass på golvet.

Sjukehuset har sett inn ekstravakter og har flytta personell frå andre avdelingar og klinikkar for å få nok folk. Dessutan er ei nedlagd kantine gjort om til mottaksrom for pasientar.

– Det er ekstraordinært. Vi er kreative og fleksible, seier Kjærnes.

Vanskeleg vurdering

Ti månader gamle Alfred Hol Linnsund er blant dei mange barna som har vorte sjuke i haust.

Etter eit par dagar med feber og mykje snørr vart tilstanden forverra i byrjinga av veka.

Alfred brukte stadig meir krefter på å få puste, og mamma Janne Bjørken Hol sleit med å få i han mat. Etter å ha vorte sjekka på legevakta, vart det klart at Alfred måtte leggjast inn på sjukehus.

– Her fekk han oksygen og saltvatn, som hjelper mot opphoping av slim, pluss sonde med næring. Det har hjelpt han så han får sove og kvile, seier Bjørken Hol.

Noko av det vanskelegaste for foreldra var å vurdere når det var nødvendig å kontakte lege. Dei prøvde ulike ting, som å la Alfred puste inn vassdamp i dusjen for å lindre plagene, men dei oppsøkte legevakta då guten ikkje vart betre. Pappa Morten Dahl Linnsund fortel at det var mange pasientar og lang ventetid.

– Det verkar som ein flaskehals. Det kom stadig inn nye pasientar som skulle prioriterast i køen, seier han.

Aukar over heile landet

Respiratorisk syncytial-virus (RS-virus) er eit virus som fører til luftvegsinfeksjon hos barn og vaksne. Ifølgje FHI artar ein RS-virusinfeksjon seg som ei forkjøling hos dei fleste barn og vaksne. Somme kan få meir alvorlege infeksjonar nedover i luftvegane, og hos dei minste barna, særleg dei under eitt år, kan viruset føre til bronkiolitt, ein betennelse i dei nedre luftvegane, som kan føre til pustevanskar og behov for innlegging på sjukehus.

Folkehelseinstituttet følgjer med på utviklinga. Det er ein auke i del positive prøver i alle fylke.

– Talet på positive prøver er aukande, og sjukehusa rapporterer om eit aukande tal innleggingar, heiter det i vekerapporten torsdag.

I førre veke vart 8.625 prøver analyserte for RS-virus. 2.300 av prøvene, eller 27 prosent, var positive. Veka før var andelen positive prøver 17 prosent.

Det er blant barn i alderen 0–4 år det var størst andel positive analysar for RS-virus. Her var delen 65 prosent førre veke, mot 48 prosent veka før.

– Handterleg

FHI-direktør Camilla Stoltenberg har tidlegare sagt at det kan bli ei stor utfordring for sjukehusa om store virusbølgjer slår til samtidig.

Per Kristian Knudsen, overlege i infeksjonssjukdommar hos barn ved barneavdelinga på Ullevål, seier sjukehuset er vant til toppar i utbreiinga av RS-viruset på vinteren.

Utbrotet i år er mykje meir omfattande enn tidlegare år, og det blir følgt opp i samsvar med beredskapsplanane. Situasjonen er krevjande, men handterleg, seier han.

Kombinasjonen av korona og RS-virus har ikkje har fått store følgjer for barneavdelinga, ifølgje Knudsen.

– Covid gir lite belastning på barneavdelinga, fordi det er få barn som blir veldig sjuke. Vi hadde færre barn innlagde enn vanleg i fjor, sidan langt færre barn fekk infeksjonar under covid-pandemien, seier han.

RS-viruset er svært utbreidd, og nesten alle barn vil få ein RS-infeksjon dei første leveåra. 2–3 prosent vil trenge sjukehusinnlegging det første leveåret. Av desse vil dei fleste få behandling på vanleg sengepost, medan somme må vidare til barneintensiv.

(©NPK)