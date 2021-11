Schibsted og Konkurransetilsynet møtest i retten i februar

innenriks

I midten av september vart det klart at Schibsted dreg tilsynet for retten.

– Vi har heile tida vore usamde med vedtaka til Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda og ønskjer å få saka prøvd for retten. Vi meiner kjøpet av Nettbil ikkje er konkurransevridande, seier kommunikasjonsdirektør i Schibsted, Atle Lessum, til Medier24, som først skreiv om rettsdatoen.

Det var i mai at Konkurranseklagenemnda gav Konkurransetilsynet medhald i vedtaket som inneber at Schibsted må selje aksjane sine i Nettbil. Kjøpet vart kjent i juni i fjor.

– Konkurransetilsynet har gitt tilsvar og ser no fram til å få saka godt klargjort når ho skal opp for Gulating lagmannsrett i februar. Konkurransetilsynet meiner framleis at Schibsteds kjøp av Nettbil i stor grad vil hindre effektiv konkurranse, slik at kjøpet må forbydast, seier Lisa-Mari Moen Jünge hos Regjeringsadvokaten, som representerer Konkurransetilsynet i saka.

