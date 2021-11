Power snur: Fagorganiserte får bonus

innenriks

Elkjøp og Power fekk begge sterk kritikk etter at E24 skreiv at tilsette i fagorganiserte varehus ikkje fekk delta i bonusordningane til kjedene.

Elkjøp var først ute med å ta grep, og no melder òg Power at dei har hatt ein lengre intern prosess i selskapet og komme fram til å endre lønnssystemet.

Endringane inneber at tilsette i butikkar med tariffavtale vil få bonus, og tilsette i butikkar med grunnlønn og bonus, vil no få UB-tillegg.

– Det er viktig for meg å presisere at alle våre tilsette allereie har ei fastlønn som er høgare enn normal tariff. Når vi no på toppen av dette legg på UB-tillegget for ikkje-organiserte butikkar og bonus for våre organiserte butikkar, vil Power halde fram med å lønne heilt i toppsjiktet i detaljhandelen, og det er vi stolte av, seier Power-direktør Anders Nilsen.

