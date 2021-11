Nær 70 prosent fleire forvaringsdømte på fem år

innenriks

Auken er på 68 prosent, ifølgje tal P4-nyheitene har henta frå Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Det er heilt ville tal. Det er ein tendens til at kriteria for forvaring blir vidare og vidare. Konsekvensen er at stadig fleire blir sett inn, samtidig som det blir vanskelegare å komme ut, seier jussprofessor Mads Andenæs.

Forsvarsadvokat Brynjar Meling er overraska over auken. Forklaringa er ikkje aukande tal på farlege kriminelle, men forventninga i samfunnet om hardare straff, meiner Meling.

– Samfunnsvernet, altså behovet vårt for å verne oss mot forbrytarar, trer gjennom framfor omsynet til rehabilitering og straff, seier Meling.

