Mann erkjenner straffskuld etter dødsulykke i Hallingdal

innenriks

Det stadfestar både politiadvokat Eldbjørg H. Martinsen og forsvararen hans Sindre Løvgaard.

– Det er rett at han har vedgått straffskuld. Bakgrunnen er at han har halde for høg fart, seier Sindre Løvgaard til Hallingdølen.

Sjåføren i 20-åra frå Hallingdal var først sikta for brot på vegtrafikklova. Denne veka vart det kjent at siktinga er utvida til å omfatte aktlaust drap.

Ulykka skjedde på kvelden 22. september like aust for Ål sentrum. 33 år gamle Magnus Grønvold frå Stavern mista livet. Han jobba som trafikkdirigent i samband med asfalteringsarbeid på staden.

Sjåføren har forklart at han ikkje såg 50-skiltet før han køyrde på trafikkdirigenten.

– Han har forklart at han hadde ein fart på nærare 80 og det er bakgrunnen for at han vedgått straffskuld, seier forsvarar Løvgaard.

