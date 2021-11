innenriks

Natt til onsdag vart ein mann i 20-åra arrestert som mistenkt i same sak, melder Bergens Tidende. Mannen er ein kjenning av politiet, men kvinna som vart arrestert onsdag kveld, har ikke hatt med politiet å gjere før.

– No har vi funne dei to vi var ute etter, seier operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt til avisa.

Mannen som vart knivstukken vart send til Haukeland universitetssjukehus etter hendinga. Han vart ikkje livstruande skadde.

