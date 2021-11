Framleis vekst i Polaris

innenriks

Nøkkeltala viser eit driftsresultat (EBITDA) på 137 millionar kroner i tredje kvartal, ein auke frå 128 millionar frå same kvartal året før. Det er ein auke på 7 prosent.

Den norske delen av Polaris Media-konsernet fekk eit driftsresultat på 88 millionar kroner, mot 89 same kvartal i fjor. For mediehusa i Stampen Media i Sverige enda driftsresultatet 49 millionar kroner, mot 39 same kvartal i fjor.

Driftsinntektene i konsernet auka med 4 prosent, til 900 millionar kroner i tredje kvartal. I same kvartal i fjor var talet 869 millionar kroner.

– Veksten i driftsinntekter er hovudsakleg driven av høgare digitale abonnements- og annonseinntekter og auka distribusjonsinntekter, skriv selskapet i kvartalsrapporten sin.

Papirbaserte annonseinntekter hadde ein tilbakegang på 6 prosent til 157 millionar kroner, medan digitale annonseinntekter auka med 28 prosent til 110 millionar kroner.

I sum resulterte dette i ein vekst i samla annonseinntekter på 5 prosent, til 267 millionar kroner.

Ifølgje rapporten har talet på heildigitale abonnement i konsernet auka frå 220.000 til 276.000 sidan tredje kvartal i fjor, medan talet på daglege brukarar på mobil har auka frå 923.000 til 978.000 i same periode.

