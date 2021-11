Stavanger universitetssjukehus aukar beredskapen

innenriks

På ein pressekonferanse onsdag kunngjorde sjukehuset at dei aukar beredskapsnivået til grønt. Det er det lågaste beredskapsnivået, men inneber likevel at beredskapen ved sjukehuset blir justert opp.

– Dette betyr at vi har ein uavklart situasjon, og at det kan vere behov for ekstraordinære tiltak, forklarer fagdirektør Eldar Søreide overfor Aftenbladet.

På pressekonferansen beskreiv dei situasjonen med koronaberedskap, RS-virus og influensasesong som krevjande. Sidan haustferien har det vore nær ei dobling i tilfelle per veke i området.

– Aukande talet på covid-19-pasientar kan òg føre til eit auka tal innleggingar hos oss. Det må vi ta høgd for. RS-virus har slått til tidlegare i år, det same ser vi i nabolanda våre, seier Søreide.

