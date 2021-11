Iselin Nybø slår følgje med Monica Mæland til advokatfirma

innenriks

Når Nybø byrjar i jobben, avheng av om ho får karantene etter jobben som statsråd, skriv Schjødt.

– For meg har det i valet av ny arbeidsgivar vore avgjerande å komme til ein stad der eg kan halde fram med å jobbe med og for næringslivet. Det får eg i høgaste grad høve til hos Schjødt, seier Nybø.

Venstre-politikaren var forskings- og høgare utdanningsminister i Erna Solbergs regjering frå januar 2018 til januar 2020. Deretter overtok ho som næringsminister fram til regjeringsskiftet i haust.

– Vi er takksame for og stolte over at den tidlegare næringsministeren i landet har valt Schjødt når ho no vender tilbake til advokatstanden og næringslivet, seier styreleiar Olav Kolstad.

Schjødt er eitt av dei største advokatfirmaa i Noreg. For to veker sidan vart det klart at Monica Mæland blir partnar og advokat i firmaet.

