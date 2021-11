Helse Fonna ber folk besøkje sjukehusa minst mogleg

innenriks

I ei pressemelding skriv dei at det dei siste to vekene har vore ein stor auke i talet på smitta personar i Helse Fonna-regionen, noko som også blir merka på sjukehusa.

Per onsdag er fire pasientar innlagde med covid-19 i Helse Fonna, og det blir planlagt for å kunne ta imot fleire framover.

Inntil vidare har dei ikkje auka beredskapsnivået, og aktiviteten går som planlagt. Men administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna ber folk vurdere i kva grad det er nødvendig å komme på besøk.

– Vi oppmodar til at berre dei mest sårbare pasientane tek imot besøk, eller har med seg følgjeperson. Då tenkjer vi primært på kritisk sjuke eller døyande pasientar, pasientar under 18 år, fødande eller pasientar som av ein eller annan grunn treng følgje for å få helsehjelp, seier han.

Sjukehuset vurderer fortløpande om det er nødvendig å auke beredskapen, blir det opplyst.

