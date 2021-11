Fire koronasjuke sjukeheimsbebuarar i Oslo er døde

innenriks

– Bebuarane hadde ein gjennomsnittsalder på over 90 år og hadde underliggjande sjukdommar i tillegg til at dei var sjuke med covid-19, seier etatsdirektør Helge Jagmann.

Eit koronautbrot på sjukeheimen vart oppdaga i slutten av oktober. Omfattande testing avdekte at 24 bebuarar og sju tilsette var smitta.

– Det er ikkje komme inn nye smittetilfelle dei siste tre dagane, men sjukeheimen held fram med å teste medarbeidar og bebuarar som har symptom. Tre av medarbeidarane som var smitta, er no friskmelde, opplyser Jagmann.

Gjennom pandemien har 66 sjukeheimsbebuarar i Oslo døydd etter koronasmitte.

95 prosent av medarbeidarane på sjukeheimane og helsehusa i Oslo er fullvaksinerte. Bebuarane på sjukeheimane fekk ein tredje dose med koronavaksine i byrjinga av oktober.

Koronavaksine gir godt vern mot koronasmitte, men ikkje fullt vern. Risikoen for å bli smitta er likevel langt lågare for vaksinerte enn uvaksinerte. Det same gjeld risikoen for alvorleg sjukdom.