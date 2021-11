Advokatar vil aksjonere for høgare satsar

innenriks

Norske advokatar får 1.085 kroner i timen for å hjelpe folk som er i konflikt med Nav, politiet eller barnevernet. Det er den lågaste satsen i Norden, melder NRK.

Advokatar som hjelper klientar når staten tek rekninga, har ikkje rett til å forhandle om den offentlege satsen. No vil medlemmene i Advokatforeningen gå til ein streikeliknande aksjon for å auke satsane.

Advokatforeningen krev at forsvararar skal få 1.560 kroner i timen. I tillegg ønskjer advokatane forhandlingsrett om den offentlege rettshjelpssatsen.

– Advokatar som får saker for Høgsterett, vil nekte å ta dei så lenge aksjonen varer, seier Advokatforeningens leiar Jon Wessel-Aas om aksjonen.

– Det er for tidleg å seie no kva konsekvensar ein mogleg salæraksjon frå Advokatforeningen kan få. Førebels registrerer vi at han ikkje vil ramme saker som allereie er dagsette, altså der sakene allereie er sett opp på sakslista, seier Høgsteretts direktør Bente J. Kraugerud.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikkje ønskt å kommentere saka.

