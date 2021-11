Vedum endrar skattereglar for skredoffer som mista husa sine

innenriks

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) meiner det er urimeleg at dei som er ramma av skred eller andre tragediar skal måtte betale formuesskatt av forsikringsoppgjeret etter å ha mista husa.

– Derfor endrar vi skattereglane slik at dei som mistar hus i skred eller andre uhell reint skattemessig får erstatningsbeløpet skattlagt som primærbustad både i det året huset gjekk tapt og året etter, seier Vedum til Romerikes Blad.

Avisa har skrive om fleire bebuarar i Gjerdrum, som mista husa sine i leirskredet i romjula i fjor, låg an til å få ein solid skattesmell etter forsikringsoppgjeret som nyleg vart klart. Dei fleste bebuarane har vore godt nøgde med forsikringsoppgjeret etter at dei vart ramma av skredet, men har reagert på at forsikringssummen og forseinkingsrentene skulle skattleggjast.

Også Vedum reagerte på nyheitene. No legg han opp til ei varig regelendring.

– Då eg las saka tenkte eg at dette må vi gjere noko med, seier Vedum til Romerikes Blad.

