Utanriksministeren bekymra for situasjonen i Syria – Noreg gir 107,5 millionar kroner

– 13,5 millionar syrarar har behov for humanitært vern og assistanse. Vinteren og kulda nærmar seg, og eg er svært bekymra over dei menneskelege lidingane i Syria, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i ei pressemelding tysdag.

FN anslår at over 350.000 menneske er drepne i konflikten som har gått føre seg sidan 2011.

– Over 6,5 millionar har flykta frå Syria og om lag like mange er fordrivne frå heimane sine inne i Syria. Situasjon for befolkninga har forverra seg ytterlegare under koronapandemien, heiter det i pressemeldinga.

Noreg er i dag blant dei største humanitære bidragsytarane til dei som er ramma av konflikten i Syria og har dei siste ti åra bidrege med over 15 milliardar kroner.

Totalt vil Noreg bidra med opp mot 1,6 milliardar kroner i 2021.

– Dei siste vekene har valdsbruken blussa opp fleire stader i Syria. Ei nasjonal våpenkvile og ei politisk løysing er heilt nødvendig for å få slutt på lidingane til syrarane, seier utanriksministeren.

