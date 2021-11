Sterk avkasting for Folketrygdfondet

innenriks

Folketrygdfondet har ikkje slått marknaden med større margin sidan 2008, skriv Folketrygdfondet i ei pressemelding.

Dei opplyser at kapitalen voks med 9 milliardar kroner gjennom kvartalet til 326 milliardar kroner.

– Vi held fram ei positiv utvikling i 3. kvartal etter markert oppgang i aksjemarknaden. Den norske marknaden har klart seg godt, mellom anna som følgje av oppgang i energiprisane, seier administrerande direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet.

Avkastinga for 2021 per 30. september for Statens pensjonsfond Noreg var 11,7 prosent, noko som er 1,2 prosentpoeng betre enn marknaden.

