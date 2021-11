SSB: Vi har vorte mindre fornøgde med livet under pandemien

innenriks

– Nedgangen i tilfredsheit frå 2020 til 2021 tyder på at koronasituasjonen og ulike smitteverntiltak kan ha hatt ein negativ effekt på livskvaliteten i Noreg over tid. Då vi utførte undersøkinga i 2021 hadde vi levd med smitteverntiltak i ulike grad i eit heilt år, seier SSB-rådgivar Kristina Strand Støren.

I den nye Livskvalitetsundersøkinga til Statistisk sentralbyrå svarer 21 prosent av befolkninga at dei har høg tilfredsheit med livet i 2021 medan 28 prosent svarer at dei har låg tilfredsheit med livet.

Då undersøkinga vart gjennomført i 2020 svarte 26 prosent at dei var tilfredse med livet, medan 22 prosent svarte at dei var lite tilfredse med livet.

Både i 2020 og 2021 vart undersøkingane gjennomført i mars.

Resultata frå årets undersøking viser at befolkninga i mindre grad opplever at livet er meiningsfylt, opplever mindre meistring, mindre engasjement, mindre givande relasjonar, mindre optimisme for framtida og meir negative kjensler samanlikna med 2020.

SSB-rådgivar Støren seier at forskjellen frå det eine året til det andre ikkje er veldig stor for alle indikatorane, men at alle er statistisk signifikante.

– Det er heller ikkje slik at alle har fått det verre under pandemien, men tala viser ein tydeleg trend på befolkningsnivå, seier Støren.

