Reindriftssamane på Fosen får førebels ingen svar frå regjeringa

Persen møtte tysdag advokatane til reindriftssamane som nyleg vann fram i Høgsterett i saka mot Fosen Vind. Reineigarane krev at vindkraftverka blir rivne.

– Eg ser ikkje for meg noka løysing her og no. Eg er oppteken av at prosessen skal vere god og at vi greier å vareta dei folkerettslege forpliktingane til staten overfor den samiske befolkninga, seier Persen til NTB.

Ho opplyser at ho så snart som mogleg vil reise til Fosen for å møte reindriftssamane ansikt til ansikt.

– Eg har forstått utgangspunktet til advokatane, men det blir veldig juridisk i ein sånn samanheng der ein skal gi tolkinga si av korleis dommen skal forståast. Eg er oppteken av å forstå konsekvensane for måten samane lever på, og derfor har eg lyst til å reise til Fosen for å møte dei sjølv, ansikt til ansikt, fortel ho til NTB.

– Det vil skje ganske snart, legg ho til.

– Ikkje noko klart svar

Den høgaste domstolen i landet slo i oktober fast at vedtaka og konsesjonane som er gitt var ugyldige og braut med dei samiske rettane.

– Vi hadde bede om eit møte med statsråden for å få eit svar på kva dei vil gjere med dei ulovlege vindkraftverka. Det fekk vi ikkje noko klart svar på. Samtidig forsikra dei oss om at dei tok saka alvorleg, seier Eirik Brønner, advokat for reindriftssamane i Sør-Fosen Sijte til NTB.

– Komplisert

Det er Olje- og energidepartementet som i si tid gav den endelege godkjenninga til bygginga av vindkraftverka på Fosen. Men Persen svarer ikkje eintydig på om det er ho som sit med siste ord når det gjeld kva som skal skje med anlegga no.

– Dette er ei ganske juridisk komplisert sak, derfor er det ikkje eit opplagt svar på det. Saka i Høgsterett handlar om eit erstatningssøksmål, det er ei sak mellom vindkrafta på den eine sida og samane på den andre sida og der OED ikkje er part. Det betyr at det òg er slik at partane i denne saka har ein moglegheit til å finne løysingar sjølve, seier ho.

