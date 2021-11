Liadal nekta straffskuld i retten

innenriks

– Eg skal stå for det som er kritikkverdig, men eg kan ikkje stå for at eg har gjort dette med vitende og vilje, for å berike meg, sa Liadal, ifølgje Aftenposten, i retten då saka starta tysdag.

Det var Stortinget som melde Liadal til politiet etter at Aftenposten i 2019 skreiv om feilaktige reiserekningar som Ap-politikaren hadde fått refusjon for av Stortinget. Meldinga resulterte i ei politietterforsking og til slutt ein tiltale på godt og vel 61 punkt der Liadal vart skulda for å ha fått 118.000 kroner etter at ho medvite hadde oppgitt feil opplysningar.

– Sko seg

Forholda i tiltalen strekkjer seg frå 2016 til 2018. Ho skal etter tiltalen ha gitt feil opplysningar om reiser som anten ikkje vart gjennomførte, som ikkje var knytte til vervet hennar som stortingsrepresentant, eller som ikkje utløyste nokon rett til reiserefusjon, eller at opplysningar som gav ei større utbetaling, vart lagde til.

Under innleiingsforedraget til aktoratet tysdag formiddag trekte politiadvokat Kristin Rusdal opp grunnlaget for at påtalemakta har tiltalt Liadal for grovt bedrageri.

– Ho er tiltalt fordi ho medvite har ført Stortinget bak lyset for å sko seg, sa Rusdal i retten.

32 rettsdagar

I retten sa Liadal at ho hadde ein vane med å leggje inn reiser i refusjonssystemet i forkant. Påtalemakta meiner at mange reiser Liadal kravde refusjon for, likevel var av ein slik art at ho ikkje kunne krevje dei refunderte uansett.

Det er sett av heile 32 rettsdagar til saka, som går i Oslo tingrett. Ifølgje Haugesunds Avis skal Liadal forklare seg om dei enkelte postane i tiltalen i heile 16 av dagane. Siste rettsdag er dagsett til 15. desember.

