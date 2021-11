Kvinne dømt etter å ha køyrt på fem personar

innenriks

Haugaland og Sunnhordland tingrett karakteriserer hendinga, som skjedde ved Gjermundshamn ferjekai i Kvinnherad i november i fjor, til å liggje ganske langt frå normaltilfella, og at reaksjonen mot den tiltalte kvinna i slutten av 70-åra måtte veljast deretter.

Kvinna sjølv kunne ikkje hugse kva som skjedde då ho mista kontrollen over bilen etter å ha kjøpt grønsaker frå varebilen som stod på plassen.

– Det er heilt forferdeleg. Heilt forferdeleg. Men eg hugsar ikkje kva som skjedde. Eg merka ikkje at eg køyrde over dei, sa kvinna då ho forklarte seg under rettssaka tidlegare i oktober, skriv Bergens Tidende.

Eit vitne beskreiv det som at bilen i uventa høg fart rygga rett mot fem menneske som stod ved utsalsbilen. Bilen til kvinna stansa i døra til varebilen, men då skaut den farten framover og køyrde på eller over dei som allereie var trefte den første gongen. Den ville ferda enda i nokre salthaugar som låg på plassen.

Haugaland og Sunnhordland tingrett konkluderte med å dømme kvinna, som har hatt sertifikat sidan 1977 og aldri vore involvert i ei ulykke tidlegare, til 30 dagars fengsel. På grunn av dei spesielle omstenda i saka blir straffa på vilkår med ei prøvetid på to år.

Kvinna er òg dømd til å betale to av dei skadde oppreisningserstatning på 180.000 kroner.

