Justisministeren etter Oslo-skytingane: – Oslo er ein trygg by

innenriks

– Eg vil tru at mange kanskje er litt bekymra, men det er viktig å ha med seg at Oslo er ein trygg by, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) då ho møtte pressa på Stovner politistasjon tysdag.

I forkant hadde ho hatt eit møte med politimeister Beate Gangås og leiinga i Aust-eininga der ho vart orientert om situasjonen i samband med skyteepisodane i Oslo den siste tida.

Sidan 15. august har åtte unge menn vorte skotne i seks skyteepisodar i Oslo. Fem av dei seks skyteepisodane har skjedd aust i Oslo.

– Det er konfliktlinjer vi har sett i kjende kriminelle miljø no, og det er ingen grunn til at folk skal føle at Oslo ikkje er trygt, seier Mehl.

