Tre nobelprisvinnarar venta til Oslo i desember

– Nobelkomiteen legg til grunn at både Maria Ressa og Dmitrij Muratov vil vere til stades på fredsprisarrangementa i desember. Også prisvinnar i fjor, Verdas matvareprogram, vil vere representert ved administrerande direktør David Beasley, skriv Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad i ei tekstmelding til NTB.

Det har vore knytt uvisse til om vinnarane kunne møte opp personleg, på grunn av koronapandemien. Men no planlegg altså Nobelkomiteen for at begge årets vinnarar skal komme og få pris og halde nobelforedraga sine i Oslo rådhus 10. desember.

I fjor vart medaljen og diplomet sendti posten til Roma, der Beasley fekk det overrekt i ein digital seremoni på vegner av Verdas matvareprogram. På grunn av reiserestriksjonane under koronapandemien fekk han ikkje reise til Oslo for å halde det tradisjonelle nobelforedraget. No får han altså sjansen saman med Ressa og Muratov.

Den filippinske journalisten Ressa driv nyheitstenesta Rappler, medan Muratov er sjefredaktør for den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta. Årets fredspris skal understreke kor viktig presse og ytringsfridom er for demokrati og fred, ifølgje Nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen.

