Rekordarta kino-oktober

innenriks

Ifølgje bransjeorganisasjonen Film & Kino er det i dette tusenåret berre oktober 2016 med 1.480.423 besøk som er høgare enn oktober 2021 med 1.290.893 besøk.

Dette kjem i stor grad av James Bond-filmen «No Time to Die», men uansett er det mykje som tyder på at kinopublikummet kan vere tilbake for fullt.

Så langt ser det ut til at kinobesøket i år vil passere seks millionar, noko som er over halvparten av kva som er vanleg i eit år med full drift. I år har kinoane berre hatt tre månader utan restriksjonar med kinoane i Oslo-regionen heilt nedstengde nesten halvparten av året.

(©NPK)